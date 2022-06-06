BIST 2.645
DOLAR 16,58
EURO 17,85
ALTIN 988,50
HABER /  SPOR

Emre Belözoğlu Fenerbahçeli yıldıza kancayı taktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Emre Belözoğlu Fenerbahçeli yıldıza kancayı taktı

 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ı kadrosunda görmek istiyor. Ozan ile ayrıca İngiltere Championship ekiplerinden Hull City de ilgileniyor.

Abone ol

Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, orta sahadaki kuvvetliliğini arttırma adına Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın transfer edilmesini istiyor.

Medipol Başakşehir yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu için kiralık formülünü ön planda tutarken, sarı-lacivertliler ise bonservis ücretiyle transferin gerçekleşmesinden yana.

Başakşehir'in aynı sıra İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin de Ozan Tufan'a yakın ilgisi bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
3600 ek gösterge nedir ne işe yarar kimlerin maaşını etkileyecek son durumu Erdoğan açıklayacak
3600 ek gösterge nedir ne işe yarar kimlerin maaşını etkileyecek son durumu Erdoğan açıklayacak
İstanbul'da kadın öğretmen, kız öğrencisini evine götürüp cinsel istismarda bulundu! Savunmasına bakın
İstanbul'da kadın öğretmen, kız öğrencisini evine götürüp cinsel istismarda bulundu! Savunmasına bakın
Lise taban puanları 2022 İstanbul Anadolu Lisesi-Fen Lisesi taban puanları 2022 tablosu
Lise taban puanları 2022 İstanbul Anadolu Lisesi-Fen Lisesi taban puanları 2022 tablosu
Boris Johnson için tehlike çanları! Başbakanlığı bugün kaybedebilir
Boris Johnson için tehlike çanları! Başbakanlığı bugün kaybedebilir
İlker Kurt evli mi boşandığı eşi bankacı Nesrin Bulut kimdir? İlker Kurt çocuğu var mı?
İlker Kurt evli mi boşandığı eşi bankacı Nesrin Bulut kimdir? İlker Kurt çocuğu var mı?
Merkez Bankası'ndan mayıs ayı enflasyonuna ilişkin dikkat çeken değerlendirme
Merkez Bankası'ndan mayıs ayı enflasyonuna ilişkin dikkat çeken değerlendirme
Türkiye'ye geliyorlar: Ankara'da diplomasi trafiği
Türkiye'ye geliyorlar: Ankara'da diplomasi trafiği
Anayasa Mahkemesi'nden 'Millet İttifakı' kararı! Millet Partisi başvurmuştu
Anayasa Mahkemesi'nden 'Millet İttifakı' kararı! Millet Partisi başvurmuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali vermesinin ardından PKK'nın etekleri tutuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali vermesinin ardından PKK'nın etekleri tutuştu
Asgari ücrete zam gelecek mi 2022 temmuz ayında asgari ücret kaç para olacak?
Asgari ücrete zam gelecek mi 2022 temmuz ayında asgari ücret kaç para olacak?