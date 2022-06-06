3600 ek gösterge nedir ne işe yarar kimlerin maaşını etkileyecek son durumu Erdoğan açıklayacak

Son günlerde sıkça duyulan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün son noktayı koyacağı 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve maaşları nasıl etkileyecek soruları merak konusu oldu. 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını etkilyecek. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükselecek.

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Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıklayacağı 3600 ek gösterge için nefesler tutuldu. Yıllardır yapılan çalışmalar tamamlandı ve 3600 ek gösterge için son söz bugün söylenecek. Birçok vatandaşın ise kafası karışık. 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsayacak ve maaşlara etkisi ne olacak sorularına yanıt arıyor. 3600 ek gösterge tüm kamu çalışanlarını etkileyemeyecek. 3600 ek gösterge sadece polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin maaşlarını etkileyecek. Çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını etkilyecek. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükselecek.

Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi.

3600 ek gösterge için 3 alternatifli çalışma bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Bu sunumdan sonra açıklanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta basına kapalı olarak gerçekleştirmişti.

İkinci toplantının ardından, tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu.

Bakan Bilgin'in Şeker-İş Sendikası'nın 13 Mayıs'ta düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"nde, ek gösterge düzenlemenin sonuçlanması için mayıs sonunu işaret etmişti.

Ek gösterge nedir: Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

Kimleri kapsıyor: 3600 ek gösterge düzenlemesi polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor. Ancak bu kapsamın genişletilebileceği belirtilmişti. Kimlerin bu düzenlemeden faydalanacağı nihai açıklama sonrası netleşecek.

Emekliler de yararlanacak mı: Düzenlemeyle birlikte emeklilerin maaşında da artış olacak. Emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında yüzde 25'e varan oranda artış olması bekleniyor.

Ne zaman uygulanacak: Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak planlanıyor.