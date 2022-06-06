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'Evde biyodizel yakıt nasıl yapılır?’ videoları viral oldu uzmanlar uyardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
'Evde biyodizel yakıt nasıl yapılır?’ videoları viral oldu uzmanlar uyardı

Vatandaşlar, son dönemde akaryakıta gelen zamlara çare arıyor. Sosyal paylaşım platformlarında evde biyodizel yakıt yapmayı anlatan videolar aratılıyor. Uzmanlar yeni nesil araç motorlarına zarar verebileceği uyarısını yapıyor.

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Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt zamlarını beraberinde getirdi. Vatandaşlar artan akaryakıt fiyatlarına çare olarak evde yakıt üretimine yöneldi. Son dönemde video paylaşım platformlarında bu konuda bilgilendirici ve öğretici video yüklemeleri arttı.

Yayıncılar, ‘evde biyodizel yakıt nasıl yapılır?’ sorusuna uygulamalı olarak yanıt veriyor. Yüz binlerce kişi tarafından izlenen videolarda atık bitkisel yağ ve bazı ek maddeler kullanılarak konu, tüm ayrıntılarıyla anlatılıyor. Videolarda anlatılanlara göre, atık yağlar önce çok küçük delikli filtrelerden geçirilerek, içindeki artıklardan arındırılıyor.

Yüksek ısı verilerek içindeki su kalıntıları uzaklaştırılan atık yağ olabildiğince berrak hale getiriliyor. Sonrasında içerisine ısıtıcı yerleştirilerek yaklaşık 60 derecelik ısıya ulaştırılan yağa belirli oranda etil ya da metil alkol ve ‘lavabo açıcı’ ile karıştırılıyor. Bir süre dinlendirilen karışımın dibine çöken ‘gliserin’ kısmı ayrılıyor. Üst tarafında kalan bölüm ise biyodizel yakıt oluyor.

Videolarda, elde edilen yakıtın depoya konulması sonrası araç motorunu çalıştırdığı da gösteriliyor.

Eski tip dizel motorlarda ve traktörlerde sorun olmayacağı belirtiliyor
Söz konusu videoları paylaşan yayıncılar, elde edilen biyodizel yakıtın özellikle yeni nesil araç motorlarına zarar verebileceği uyarısını yapıyor. Videolarda yer verilen bilgilere göre söz konusu işlem sırasında kullanılan metil alkol ve lavabo açıcıya çıplak elle dokunulmaması gerekiyor. Yakıtın traktörler ve eski tip dizel motorlarda kullanımının bir soruna neden olmayacağı kaydediliyor. Elde edilen yakıtın ticarete konu olması durumunda “akaryakıt kaçakçılığı” suçlamasına konu olabileceğine dikkat çekiliyor.

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