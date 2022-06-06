Dolar ve eurodan bir rekor daha! 6 Haziran 2022 piyasalarda son durum

Piyasalar yine yangın yeri gibi... Dolar/TL, geçen ay başlayan ve Türk Lirası'nda yüzde 10 değer kaybı ile sonuçlanan sert yükselişlerin ardından bugün rekorunu tazeledi. Dolar kuru haftanın ilk gününde 16,61'i aştı. Euro da 17,95'i aşarak TL karşısında yılın en yüksek seviyesini gördü.

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Geçen haftanın kapanışını 16,42’den yapan dolar/TL, 20 Aralık'tan sonra ilk kez 16,55 seviyesini bugün gördükten sonra yükselişine devam ediyor. Kur, 16,61'i aşarak rekorunu güncelledi. 17,95'in üzerini test eden euro/TL'de de son 6 ayın en yüksek seviyeleri görüldü.

Borsa İstanbul da rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi'nde ise yüzde 1,8'i bulan yükselişler yaşanıyor. Bugün kaydedilen yükselişlerle birlikte BİST 100 Endeksi tarihi seviyelerini 2.945 puanın üzerine çıkardı.

Altın fiyatları da yükseliyor

Altın fiyatları da yükselişe geçti. Saat 13:00 itibariyle gram altın 988 liradan satılırken, çeyrek altın ise 1.615 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 6.444 liradan satılıyor.

Petrol fiyatlarında son durum

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın Temmuz ayı petrol satış fiyatını yükseltmesinin ardından haftaya varil başına 120 doların üzerine çıkarak başladı. OPEC+ ülkelerinin önümüzdeki iki ayda üretimi artırma kararına rağmen Suudi Arabistan'ın fiyat artırımına gitmesi, petrol piyasasında arz sıkışıklığının devam ettiğine işaret etti.

Brent ham petrolün varil fiyatı erken saatlerde 121.95 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 0,8 artıda 120,63 dolardan işlem gördü. Brent Cuma gününü de yüzde 1,8 artıda kapatmıştı.

US Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemlerin varil fiyatı üç ayın zirvesi olan 120.99 doları gördükten sonra yüzde 0,8 artıda 119,8 dolardan işlem gördü. ABD petrolü Cuma günü yüzde 1.7 yükselmişti.