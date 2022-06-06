Eski ski DGM savcısı Nusret Demiral öldü! DEP'lileri Meclis'te gözaltına aldıran isimdi! 'İdam edilmelilerdi

TÜRKİYE'nin bir dönemine damga uran davlaların DGM Savcısı Nusret Demiral hayatını kaybetti. Demiral, DEP'lilerin Meclis'te gözaltına aldırılması, Madımak katliamı gibi kritik davalara bakmış, Deniz Gezmiş'in ifadesini almıştı.

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Eski DGM Başsavcısı Nusret Demiral dün sabah kahvaltıdan sonra geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nusret Demiral DGM Başsavcısı olarak, Türkiye Birleşik Komünist Partisi liderleri Haydar Kutlu ve Nihat Sargın; hayali ithalatçı Kemal Horzum ve DEP’li milletvekillerinin davaları; Doç. Dr. Bahriye Üçok, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Uğur Mumcu cinayetleri, ve Sivas Madımak katliamı gibi birçok olayda savcılık görevini yürütmüştü.

Demiral, Ankara Savcısı olduğu 1971’de, Deniz Gezmiş’in ifadesini almıştı. Gezmiş ile birlikte idam edilen Yusuf Aslan’ın ilk soruşturmasını da o dönemde Demiral yürütmüştü.

Demiral’ın gündem yarattığı olaylardan biri de kapatılan DEP milletvekillerini Meclis’te gözaltına aldırması olarak kayıtlara geçti. Demiral, Sabah gazetesinden Nur Batur’a verdiği röportajda, o dönemi şöyle anlatmıştı:

"DEP'liler idam edilmelilerdi"' diyen savcı

- Zaten PKK hakkında soruşturma yapıyorduk. PKK'nın, idari ve siyasi kanadı var. Siyasi kanat olarak çalıştırılacaklar 91'de "Meclise girelim. Kendimizi açıklayalım" dediler. Adaylıklarını dahi PKK tespit etti. Seçilinceye kadarki konuşmaları teybe, videoya alındı. "Kürtçe yemin edeceğiz" dediler. Yemin olayı olmasa da yine dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isterdim. Hüsamettin Cindoruk arkadaşımız karşımıza dikildi. "Kürsü sorumsuzluğu vardır" dedi.

- Yeminde olmaz. Mesela kanunla ilgili bir görüşmede olsaydı olurdu. Ayrıca yeminle ilgili bir soruşturma yapmadık. Daha önce bildiri okudular, konuşmalar yaptılar. PKK'yla ve Öcalan'la daima teşriki mesai yaptılar. Hepsi elimizdeydi. Mahkûmiyet kararı da oradan çıktı. Polis kapıda dışarıdan bir taarruz için beklemiştir. İçerdeki hadise için değil. Bilinçsiz düşünce. Polis korumak için ablukaya alır. Meclise baskı yapmak için almaz.

- Biz devleti bu kişilerin tehlike içine çektiğini tespit ettik. İdam istedik. İdam cezası verilmiş olsaydı devlet gücünü gösterecekti. Devletin gücü çok sathi kaldı. (İdam edilmeleri mi gerekirdi diyorsunuz?) Tabii, tabii tabii... (Hepsi mi?) Mahkemenin tayin edeceği kişiler. Hepsi için bir şey söyleyemem. Binlerce insanımız şehit edilmişti. Devlet daima gücünü gösterecekti.