3600 ek gösterge emeklilere yarayacak! Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı. Gösterge artışı, memuriyete 2008 öncesi başlayanların emekli aylıklarına artış şeklinde yansıyacak. Ek gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemelerin Ocak 2023'ten itibaren geçerli olması öngörülüyor.