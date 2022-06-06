3600 ek gösterge emeklilere yarayacak! Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?
Gözler 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarında... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 5 milyonu aşkın memur ve emekliyi ilgilendiren formülle hazırlandığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle emekli ikramiyeleri yüzde 20 artacak. Emekli maaşı ve ikramiyesi detaylarına bakın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek göstergedeki son durum hakkındaki detayları bugünkü Kabine toplantısının ardından açıklayacağını duyurdu. Yasa teklifi daha sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak. 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24'ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25'i de 2200-3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı. Gösterge artışı, memuriyete 2008 öncesi başlayanların emekli aylıklarına artış şeklinde yansıyacak. Ek gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemelerin Ocak 2023'ten itibaren geçerli olması öngörülüyor.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterirken, ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artıyor.
3000 ek göstergenin altındaki memur için de tazminat yansıtma oranının artırılması öngörülüyor. Yapılan çalışmaya göre mevcut ek göstergelere ek olarak hiyerarşik denge gözetildi.