Karnesinde 2 olan belge alabilir mi Teşekkür Belgesi alınır mı?

2. dönemin sonlarına gelirken milyonlarca öğrenci yaz tatili için geri sayıma başladı. 17 Haziran cuma günü karneler alınacak ve yaz tatili başlayacak. Öğrenciler şimdiden karne notu hesaplamaya ve teşekkür kaç puanla alınır sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Öğrencilerin gündeminde ise kaç puanla teşekkür alınır, karnesinde 2 olan teşekkür alabilir mi sorusu var. MEB yönetmeliğine göre karne ortalaması 70.00-84.9 olanlar teşekkür belgesi alacaklar.

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Milyonlarca öğrenci 17 Haziran cuma günü 2. dönem karnesini alacak ve yaz tatiline başlayacak. Sınav sonuçlarının da yavaş yavaş açıklanması ile karne notu hesaplama işlemleri de öğrenciler tarafından başladı. Peki MEB yönetmeliğine göre teşekkür alma puanı kaç olacak, karnesinde 2 olan öğrenci teşekkür alabilecek mi, 10 gün devamsızlık yapan belge alabilecek mi?

İlkokul, ortaokul ve liselerde Teşekkür belgesi almak için öğrencilerin en az 70.00 not ortalamasını yapmaları gerekmektedir. 70 ve 84.99 arasında başarı ortalamasına sahip öğrenciler o dönem Teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar. 85.00 ve üzeri başarıyı yakalayan öğrenciler ise dönemlerini Takdir belgesiyle kapatır.

Derslerin ağırlıklı ortalaması ;

70,00-84,99 arasında olan öğrenciler teşekkür belgesi,

85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler takdir belgesi,

Lisede en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Bu durumda ortalaması tutması durumunda karnede 2 olursa takdir alınır, karnede 1 varsa teşekkür alınmaz.

Karnesinde 2 olan öğrenci belge alabilir mi: Karne gününe az bir zaman kala öğrenciler takdir-teşekkür hesaplamaya geçtiler bile. Peki karnesinde 2 olan öğrencinin durumu ne olacak. Eğer öğrencinin Türke ya da Matematik dersin ortaması 3'ün üzerindeyse ve karne not ortalaması 75 üzeri ise Teşekkür belgesi alabilir. Aynı şekilde karne notu ortalaması 85 üzeri ise de takdir belgesi alabilecek.

Bu Yıl Sınıfta Kalma Olacak Mı: 2021-2022 eğitim öğretim döneminde liselerde sınıfta kalma uygulaması olacak. Yüz yüze eğitimde kararlı olduğunu açıklayan MEB, lisede devam zorunluluğu bulunduğunun altını çizdi. Okula mazeretsiz şekilde devam etmeyen öğrenciler sınırı aştıklarında sınıf tekrarı yapacaklardır. Ayrıca lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması 50’nin altında olanlar ve 3 dersten kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.

İlkokulda sınıfta kalma uygulanmıyor. Aynı zamanda 5, 6, 7 ve 8.sınıflarda ise bir dersten yıl sonu puanı 45’ten az olan öğrencinin sınıfı geçme ya da kalma durumu şube öğretmenler kurulu kararına göre belirleniyor. Lisede sınıfta kalma var mı? 2021-2022 eğitim öğretim döneminde lisede sınıfta kalma uygulaması olacak. Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması 50’nin altında olanlar ve 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak

– Yıl sonu başarı puanı 50’nin altında olan öğrenciler sınıfta kalır.

– Fakat alt sınıflardan toplam sorumlu dersiniz 6 dersten fazla ise sınıfta kalırsınız.