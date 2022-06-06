Alpaslan Büyük Selçuklu Hasan Bey kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü?

TRT'nin tarih kokan dizisi Alpaslan Büyük Selçuklu bu akşam 27. bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin bu akşam merak edilecek isimlerinden biri de Hasan Bey olacak. Peki tarihte Hasan Bey kimdir, nasıl ve zaman öldü? İşte Hasan Bey'in merak edilen hayatı ve ölüm hikayesi...

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Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki Hasan karakteri araştırılıyor. Yeni sezonda izleyicinin karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri arasında fark edilen Hasan’ın tarihte var olup olmadığı araştırılıyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu Hasan Bey hakkında bilgiler...

Alparslan Büyük Selçuklu Hasan kimdir?

Hasan, Alparslan’ın atabeyidir. Yeni bölüm özetinde de şu bilgiler yer alır: Yannis’i almak için girdiği kalede, atabeyi Hasan’ın esir düşmesine mani olamayan Alparslan, bunun hesabını Sultan Tuğrul’a nasıl verecektir? Hasan’la geçmişten kalan bir hesabı olduğunu anladığımız Kekavmenos onunla ilgili yaptığı özel planı devreye sokar. Alparslan’ın Vaspurakan’da kapana kısılmasını sağlayan Bozan ise, makamının elinden alınmasının hesabını sorma niyetindedir.

Bizans’ın kendi içindeki gerilimi, Vaspurakan katliamının belirsizliği ve Yannis’in arma meselesi yüzünden daha da yükselir. Babasının esir düştüğünü gören Akça, onun için bir şeyler yapmak zorundadır. Sultan Tuğrul’un zindana koydurduğu Alparslan, atabeyi Hasan’ı kurtarmak için bir şey yapabilecek mi?