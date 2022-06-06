Müge Anlı duyurdu Savaş Aydoğan ölü bulundu katil Cem Tuna'nın itirafları inanılmaz
SAKARYA Kocaali ilçesinde kuaför Savaş Aydoğan’a ilişkin son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu. Zonguldak’ta polise teslim olan Cem Tuna cinayeti itiraf etti. 42 gün sonra Savaş Aydoğan’ın cansız bedenine fındık bahçesinde ulaşıldı.
SAKARYA’da 25 Nisan tarihinde gizemli şekilde ortadan kaybolan kuaför Savaş Aydoğan olayına ilişkin sır perdesi aralandı. Olay, Savaş Aydoğan’ın ev sahibi Cemal Tuna’nın, Aydoğan’a ulaşamaması ile gün yüzüne çıktı. Cemal Tuna, durumu Savaş Aydoğan’ın arkadaşı ve oğlu Cem Tuna ile kuaförün kız arkadaşı Merve E.’ye sordu. Eski bir emniyetçi olan Cemal Tuna, sonrasında oğlu ortadan kaybolunca kuşkulanmaya başladı. Cemal Tuna, Müge Anlı'nın programına çıkıp bildiklerini anlatıp kayıp oğluna seslenmişti. Cemal Tuna'nın şüpheleri haklı çıktı. Teslim olan oğlu Cem Tuna, cinayeti itiraf edip cesedin yerini gösterdi. İşte son dakika gelişmesiyle ortaya çıkan bilgiler:
Cemal Tuna, kiracısı kuaför Savaş Erdoğan kaybolunca oğlu Cem Tuna ile kız arkadaşı Merve E'ye sordu. Kız arkadaş Merve E., Savaş Aydoğan’ın babasının il dışındaki evini onarmaya gittiğini iddia etti. Merve E.'nin sözlerine inanmayan Cemal Tuna, kuaför Savaş Aydoğan’ın ailesini Sakarya’ya çağırdı. Bunun üzerine kız arkadaş Merve E. ile Cem Tuna'nın ifadeleri de alındı. Cem Tuna, ifade verdikten sonra sırra kadem bastı.
Kuaför Savaş Aydoğan’ın kız arkadaşı Kocaeli’de 20 Mayıs 2022 tarihinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaali Adliyesi’nde hakim karşısına çıkartılan Merve E., adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Kız arkadaşın serbest kalmasından 16 gün sonra ise, kayıp arkadaş Cem Tuna Zonguldak’ta polis ekiplerine teslim oldu.
Cem Tuna'nın, arkadaşını silah ile öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Kocaali ilçesi Görele Mahallesi’nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri Aydoğan’ın cansız bedenini bulabilmek için hummalı bir çalıştırma başlattı. Şahsın itirafı üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları, Cem Tuna'nın polis ekipleri eşliğinde olay yerine gelmesi ile son buldu. Cem Tuna, ilk ifadesinde, Aydoğan’ı öldürüp, babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü söyledi.