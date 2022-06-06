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Suriye'de 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'de 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. B

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Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığına girişen 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.

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