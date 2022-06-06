İkinci il piyasası bayram öncesi hareketlendi İlanlar bir gün yayında kalmıyor!

İkinci el araç piyasası Kurban Bayramı öncesi canlılık kazandı. Bayramın yaklaşmasıyla otomobillere talep arttı. İkinci el otomobil pazarlarında araç alacak vatandaşlar ekspertiz sırasına girdi. Oto galericiler, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla piyasanın canlılık kazandığını belirtti.

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İkinci el araç piyasasında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı. Bayramın yaklaşmasıyla tatile gidecek vatandaşlar otomobillere yöneldi. Otomobil pazarlarında araç alacak vatandaşların ekspertiz sırasına girdiği görüldü.

Yoğun bir taleple karşılaştıklarını söyleyen oto galericiler, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla piyasanın canlılık kazandığını belirtti. Öte yandan galericiler, sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısının ikinci el araç fiyatlarını etkilediğini söyledi. Galericiler, çip krizinin çözülmesi durumunda ikinci el araç fiyatlarının geri çekilebileceğini aktardı.

"Piyasa canlılık kazandı"

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla ikinci el araç piyasasında hareketliliğin başladığını söyleyen oto galerici Yavuz Çifçi, "Ayrıca okulların tatil olması ve yaz dönemine girilmesi piyasayı her zaman canlandırıyor. Şu dönemde piyasa canlılık kazandı diyebiliriz. Genel piyasadan bahsedecek olursak, ikinci el araç piyasasında zor dönemler geçirdik ve zorlanmaya devam ediyoruz. Zorlanma sebebimiz de sınırlı sayıda gelen sıfır araçların piyasaya yeterince girmemesinden kaynaklanıyor. Bundan dolayı ikinci el araç fiyatları artıyor. Kurban Bayramı veya tatil öncesinde araç almaya çalışanlar daha yüksek fiyatlardan araç alabiliyor" dedi.

"Yıl sonu çip krizinin biteceği konuşuluyor"

Sıfır araç tedarik sıkıntısının tüm dünyada devam ettiğini dile getiren Çifçi, "Çip krizinin altıncı ayda biteceği söyleniyordu ancak sıkıntı devam ediyor. Yıl sonu çip krizinin biteceği konuşuluyor. Bu krizin giderilmemesi, piyasaya yeterince sıfır aracın gelmesini engelliyor. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada sıfır araç tedarik sıkıntısı yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"Çip krizinin çözülmesiyle ikinci el araç fiyatları düşebilir"

Otomotiv sektöründe Ukrayna - Rusya savaşından kaynaklanan sıkıntılar da yaşandığını belirten Çifçi, "Ukrayna otomotivde önemli bir rol oynuyor. Ukrayna otomotiv sektörüne kritik parçalar üreten bir ülke. Çip krizinin çözülmesi durumunda piyasaya daha fazla sıfır araç girecek. Bu durumda ikinci el araç fiyatlarının biraz da düşebileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Araç almaya gelen Oktay Aslanoğlu, "Kurban Bayramı yaklaşıyor. Zaten bir otomobile ihtiyacımız vardı. Memlekete gitmek için bayram gelmeden araç almak istedik. Araçlara talep artıyor. Bizde değerlendirmek istedik" diye konuştu.

"İnsanlar eskiden bayramda şeker veya kıyafet almaya çıkarlardı, şimdi ise araba almaya çıkıyorlar"

Aracını satmaya gelen Talha Can ise "Model yükseltmek için aracımı satıyorum. Dün ilana koydum bugün satılacak. İlana koyduğum andan itibaren yoğun bir telefon trafiği oluştu. Araç almak isteyenler gün boyunca beni aradı. Beklediğimden çok fazla bir taleple karşılaştım. Bayram yaklaşmadan bende yeni bir araç almak istiyorum. İnsanlar eskiden bayramda şeker veya kıyafet almaya çıkarlardı. Şu anda ise bayram yaklaşmadan otomobil alıyorlar. Oto galerilerde çok fazla bir yoğunluk var" dedi.