Avrupa'da skandallar peş peşe! Şehirler PKK propagandalarına açıldı

Terör örgütü PKK yandaşları Avrupa'nın birçok ülkesinde sözde etkinlik maskesini kullanarak propaganda yapıyor. İtalya'da gösteri düzenleyen PKK yandaşlarına bir belediye başkanı da destek verdi.

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Zaman zaman sözde 'kültürel etkinlik' adı altında toplanan terör örgütü yandaşları Avrupa ülkelerinde gösteri düzenlemeye devam ediyor. Terör örgütünün Avrupa'yı lojistik üs ve propaganda merkezi gibi kullanmasına göz yuman ülkelere Türkiye tepkili.

İtalya'da PKK yandaşlarına destek

İtalya'nın başkenti Roma'da yürüyüş düzenleyen PKK yandaşlarına Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando da katıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü yandaşlarına destek veren Orlando, "Türkiye'ye karşı yanınızdayız" diyerek terör savunuculuğunu açıkça ifade etti.

İngiltere'de polis yürüyüşe engel olmadı

Terör örgütü yandaşları geçen hafta da İngiltere'nin başkenti Londra'da yürüyüş düzenledi. PKK'nın sözde gençlik hareketleri tarafından düzenlenen yürüyüşte terör örgütüne ait bez parçaları taşındı. İngiltere polisi engel olmak yerine PKK yandaşlarına eşlik etmekle yetindi. Ülkede geçen ay da benzer bir gösteri düzenlenmiş, gözaltına alınan 3 kişi kısa sürede serbest bırakılmıştı.

Fransa'da terör propagandası yapıldı

Örgütün eylemlerine göz yuman bir diğer Avrupa ülkesi de Fransa. Fransa'da terör örgütü PKK yandaşları kültürel etkinlik adı altında 'ideolojik eğitim kampı' düzenledi. Fransız makamlarının terör örgütüne ait sözde dernekler tarafından düzenlenen etkinliklere izin verdiği ortaya çıktı.

İsveç'te PKK paçavraları asıldı

İsveç'in başkenti Stokholm'ün en işlek caddesinde ise terör örgütü sempatizanları PKK paçavraları asarak gösteri yaptı. Gruba müdahale eden olmadı.

Hollanda, İsviçre, Yunanistan...

Hollanda, İsviçre ve Yunanistan da daha önce terör örgütü yandaşlarının eş zamanlı gösterilerine ev sahipliği yapmıştı. Gösterilerde PKK yandaşlarının yasaklı örgüt paçavralarına polisin müdahale etmediği dikkati çekmişti.

(TRT HABER)