Beşiktaş'tan ayrılan yıldız golcü Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe önceliğini santrfora verdi. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 14 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

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Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler 28 yaşındaki Belçikalı golcünün transferi için oyuncunun menajeri ve Chelsea kulübüyle temasa geçti.

Uygun bir bonservis bedeliyle transfer etmek istiyor

İngiliz ekibi 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Batshuayi'yi bonservis bedeliyle satmayı planlıyor. Fenerbahçe, Batshuayi'yi uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmak istiyor.

Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüye 2.5 milyon avro ücret ve başarı bonuslarının yer aldığı bir teklif yaptığı, Batshuayi'nin de kabul ettiği belirtildi.