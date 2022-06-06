AK Parti'den Peygamberimize hakarete sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hindistan'da iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretlerine sert tepki gösterdi.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Hindistan iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretamiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz.

Bu sadece Hindistan’daki Müslümanlara değil, aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir hakarettir.

Bu yaklaşım örnek olmalı

Sözkonusu siyasetçinin açıklamaları nedeniyle partideki görevinden ihraç edilmesini ve Hindistan makamlarının bu sözleri kınamasını memnuniyetle karşıladık. Bu yaklaşım örnek olmalıdır.

Hindistan Hükümetinin artan İslam düşmanlığı karşısında gerekli önlemleri almasını ve Müslümanların dini özgürlüklerini güçlendirmesini bekliyoruz.