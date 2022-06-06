İngiliz turistlere tatil önerisi: Türkiye'den ucuzu yok

İNGİLTERE basınında çıkan haberlerde Türk lirasındaki (TL) dalgalanmaya işaret edildi. Türkiye'de tatilin geçmiş yıllara kıyasla daha uygun maliyetli olduğu belirtildi.

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İNGİLTERE basını döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası İngilizler için ucuz tatil seçeneklerini yazdı. Express'in 'İngilizler için en ucuz tatil yerleri' başlıklı haberinde Türkiye de yer aldı. Yurt dışında tatili çoğu turistin yaz aylarında sabırsızlıkla beklediği belirtilerek artan yaşam maliyetlerinin milyonlarca İngiliz için bu olasılığı ortadan kaldırdığı belirtildi.

"Güneşi arayan İngilizler için uygun"

İngiltere'nin para biriminin şu anda dünyanın çeşitli yerlerindeki para birimlerinden daha iyi durumda olduğu belirtilerek Mısır, Türkiye ve hatta İspanya gibi tropikal sıcaklıklara sahip noktaların güneşi arayan İngilizler için uygun olduğu ifade edildi.

"Türkiye'yi ziyaret etmek artık çok daha ucuz"

'Türkiye' başlığı altındaki bölümde, "Halihazırda İngilizler için en uygun fiyatlı tatil noktalarından biri olarak kabul edilen Türkiye'yi ziyaret etmek artık çok daha ucuz. Türk lirasının (TL) değeri salgının başlangıcından bu yana düştü. İngiliz sterlini şu anda orada iki katı değerinde" denildi.

"Stressiz bir tatil"

Sun gazetesi de 'İspanya, Türkiye ve Yunanistan'da haziran ayında gecelik kişi başı 48 sterlinden başlayan en ucuz her şey dahil tatiller' başlığıyla öneriler sıraladı. Haberde, "Her şey dahil tatiller dinlenmek isteyen tatilciler için stressiz bir tatil sağlıyor. Bunun tadını çıkarmak için servet harcamanıza gerek yok" ifadelerine yer verildi. Antalya'da 7 gece konaklamalı tatilin kişi başı 399 sterlinden başladığı ve 119 sterlin daha tasarruflu olduğu notu paylaşıldı. Söz konusu tatil paketinin uçuşları ve transferleri de içerdiği anımsatıldı.