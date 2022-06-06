BIST 2.646
DOLAR 16,59
EURO 17,80
ALTIN 984,31
HABER /  GÜNCEL

Türk İHA'larından korkan Yunanistan anti-drone sistemi kurmayı planlıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türk İHA'larından korkan Yunanistan anti-drone sistemi kurmayı planlıyor

TÜRKİYE'nin insansız hava araçlarının (İHA) dünya çapındaki başarısı ve şöhreti Yunanistan'ı korkuttu. Yunanistan'ın Ege'de Türk İHA'larını bloke edecek bir sistemi yerleştirmeyi planladığı ileri sürüldü. Yunan FIR (uçuş bilgi bölgesi) hattına girecek İHA'ları tespit edecek sistem elektronik bir kalkan oluşturarak kullanıcının İHA üzerindeki kontrolü kaybetmesine neden olacak.

Abone ol

Real News gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türkiye'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) Ege'deki varlığı Yunan Silahlı Kuvvetlerini harekete geçirdi.

Yunanistan'ın temin ettiği anti-drone sistemleri 2022 yazında Yunanistan FIR (uçuş bilgi bölgesi) hattını korumak amacıyla Ege ve Doğu Akdeniz'in bir kısmına yerleştirilecek.

Yunan FIR hattına girecek İHA'ları tespit edecek sistem elektronik bir kalkan oluşturarak kullanıcının İHA üzerindeki kontrolü kaybetmesine neden olacak.

İHA alımına 350 milyon avro

Yunanistan Hava Kuvvetleri ayrıca ABD'den 'MQ-9' tipi İHA almak için harekete geçiyor. İlgili birimlerce onaylanması halinde yapılacak 3 adet İHA ve bir veya iki kontrol istasyonu alımı için yaklaşık 350 milyon avro ödenmesi öngörülüyor. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da ülkesinin kiralama yöntemiyle İsrail'den edindiği iki 'Heron' tipi İHA'ya üç tane daha ekleme talebini görüşmek üzere bu hafta içinde İsrail'i ziyaret etmesi planlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiliz turistlere tatil önerisi: Türkiye'den ucuzu yok
İngiliz turistlere tatil önerisi: Türkiye'den ucuzu yok
Akça Hatun öldü mü nasıl öldü? Akça Hatun tarihteki ölümü
Akça Hatun öldü mü nasıl öldü? Akça Hatun tarihteki ölümü
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan şartlı adaylık açıklaması
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan şartlı adaylık açıklaması
3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, maaşlar ne kadar zamlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, maaşlar ne kadar zamlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Akça Hatun çocukları kaç tane çocuğu vardır? Akça Hatun kızları ve oğulları
Akça Hatun çocukları kaç tane çocuğu vardır? Akça Hatun kızları ve oğulları
Bakan Nureddin Nebati'nin enflasyon açıklaması olay oldu
Bakan Nureddin Nebati'nin enflasyon açıklaması olay oldu
Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves futbolu bıraktı
Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves futbolu bıraktı
Üzüntüye boğan haber! Henüz 2 yaşındaydı ailesi fark ettiğinde çok geç oldu
Üzüntüye boğan haber! Henüz 2 yaşındaydı ailesi fark ettiğinde çok geç oldu
Vaspurakan Kalesi fethi ne zaman feth edildi? Vaspurakan Kalesi nerede?
Vaspurakan Kalesi fethi ne zaman feth edildi? Vaspurakan Kalesi nerede?
Suriye'de 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'de 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi