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DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Gezi Parkı davasında şikayetçi değilim

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Gezi Parkı davasında şikayetçi değilim

FOX'ta İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gezi Parkı davasında şikayetçi olarak yer almasıyla ilgili olarak, "Savcılık da duysun, mahkeme de duysun, bütün Türkiye de duysun. Benim Gezi Parkı davasıyla ilgili şahsi bir mağduriyetim yok" dedi.

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Adalet ve Kalkınma Partisinden (AK Parti) ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın Gezi Parkı davası iddianamesinde müşteki olarak yer almaları tepkilere neden olmuştu.

FOX'ta İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Bizim Gezi Parkı davası ile ilgili davacı bir konumumuz yok çünkü biz dava açmadık. İkincisi bizim bir şikayetimiz yok ki geri çekelim. Savcılık münferiden o günkü tüm bakanları müracaatçı olarak yazmış. Biz bunu defalarca konuştuk. Ben şuna üzülüyorum, bazı yorumcular belki 50 defa söylememe rağmen, 'Ali Babacan şikayetçi' diyor. Ben şikayetçi değilim, davacı da değilim, müdahil de değilim. Benim başvurum da yok. Bunu bilmelerine rağmen yazan ve çizenlerle ilgili artık iyi niyet konusunda emin değilim. Zaten dışında olduğumuz bir davanın neresinden çekileceğiz. Savcılık da duysun, mahkeme de duysun, bütün Türkiye duysun. Benim Gezi Parkı davasıyla ilgili şahsi bir mağduriyetim yok."

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