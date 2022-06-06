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İtalya'nın Ankara Büyükelçisi skandal görüntüler nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi skandal görüntüler nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İTALYA'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Roma'da terör örgütü PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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TÜRKİYE'nin Roma Büyükelçiliği tarafından yapılan girişimlere rağmen son olarak 4 Haziran 2022 tarihinde Roma'da terör örgütü PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisinden duyulan rahatsızlığın ifade edilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığına davet edilen İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'ye görüş ve taleplerin iletildiği belirtildi.

Büyükelçi Marrapodi ile görüşmede PKK'nın kamusal alana taşan kara propagandasından, sivil toplum kuruluşu (STK) görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve terörist başına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşerilik verilmesinden duyulan rahatsızlığın dile getirildiği, ayrıca terör örgütünün ve yandaşlarının bu tür eylemlerinin engellenmesi yönündeki taleplerin tekrarlanarak İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulandı.

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