İstanbul'da kadın öğretmen, kız öğrencisini evine götürüp cinsel istismarda bulundu!

İSTANBUL Tuzla'da özel bir okulda beden eğitimi öğretmeni S.İ., lise son sınıftaki kız öğrencini evine götürüp cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Suçlamaları kabul etmeyen öğretmen 'Zaman içinde diğer öğrencilere göre daha yakın olduğumuz doğrudur ancak bunun sebebi de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin bana öğrencinin başka kızlara yakınlaştığını ve onunla konuşmamı istemesi kaynaklıdır' dedi.

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İstanbul Tuzla'da bir özel okulda geçtiğimiz aylarda meydana gelen skandalda iddiaya göre, beden eğitimi öğretmeni S.İ., 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Kız öğrencisini kendi evine götürdüğü, sarılıp öpmeye çalıştığı ve birlikte uyumak istediği iddia edilen 28 yaşındaki öğretmen hakkında 17 yaşındaki kız öğrencisinin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Savcılık öğretmenin tutuklanmasını istedi

Sabah'ın haberine göre, meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan beden eğitimi öğretmeni, emniyet işlemlerimin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadesinden sonra ise 28 yaşındaki S.İ., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'Din öğretmeni onunla konuşmamı istediği için...'

Hakimlikteki sorgusunda beden eğitimi öğretmeni S.İ., öğrencisiyle ilişkisi olduğunu reddederek, "Ben bahsi geçen öğrencinin dersine dahi girmem. Çeşitli sporlara ilgili duydukları için son sınıflar benimle iletişime geçerler.

Ben öğrencimi sosyal medyadan eklemedim, kendisi ona davet atmamı istedi. Zaman içinde diğer öğrencilere göre daha yakın olduğumuz doğrudur ancak bunun sebebi de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin bana öğrencinin başka kızlara yakınlaştığını ve onunla konuşmamı istemesi kaynaklıdır"' dedi.

'2 kere evimde buluştuk ama başkaları da vardı'

Sorgusunun devamında öğrencisiyle kurduğu arkadaşlığın öğretmen-öğrenci ilişkisini aşmadığını vurgulayan S.İ., '2 kere benim evimde buluştuk ama yanımızda başkaları da vardı.

'Öğrencimle cinsel ilişki yaşamadım'

Fakat evde aynı yerde uyumadık, aynı yatakta yatmadık. Ben öğrencimle öpüşmedim ya da cinsel ilişki yaşamadım.

'Tümüyle kadınlara ilgi duymuyorum, erkek arkadaşım da oldu'

Ben böyle bir suçlama nedeniyle çok şaşkınım. Ben tümüyle kadınlara ilgili duymuyorum, zamanında erkek arkadaşım da oldu. Fakat öğrencimin kızlara ilgisinin olduğunu sözlerinden biliyordum. Beni neden suçladığını bilmiyorum' şeklinde konuştu.