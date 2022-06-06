Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor Suudi Arabistan petrol fiyatlarını uçurdu

Benzin ve motorin fiyatlarına bu hafta kallavi zamlar gelecek. Petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın yaptığı zamla fırladı. Petrolün varili rekor kırarak 120 dolara yaklaştı.

Abone ol

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'ın fiyatlara yüzde ellinin üzerinde zam yapması petrolün varil fiyatının yeniden rekor kırmasına neden oldu. Suudi Arabistan'ın temmuz ayına ilişkin ham petrol satışları için fiyatları 4,40 dolardan 6,50 dolara yükseltmesi gün içinde Brent petrolün varil fiyatının 121,95 dolar noktasını görmesine neden oldu. Daha sonra ise petrol piyasalarda günü 119,72 dolar seviyesinden tamamladı. Bugün saat 09.23 itibarıyla Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 120,99'u görmesinin ardından 119,53 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 120,63 ile 120,87 dolar aralığının direnç, 120,39 ile 120,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Petrol neden yükseliyor?

Dünyada petrol talebini karşılamaya yetecek kadar üretim olmayacağı endişeleri fiyatları artırmaya devam ediyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracağını açıkladı. Uzmanlar, üretimdeki artışın Rus petrolüne uygulanan ambargonun yaratacağı açığı kapatmakta etkili olamayacağını öngörüyor.

Pazartesi günü Citibank ve Barclays, 2022 ve 2023 için fiyat tahminlerini yükselterek, Rusya'nın üretim ve ihracatının 2022 sonuna kadar yaklaşık 1-1,5 milyon varil/gün düşmesini beklediklerini söyledi. Reuters'a konuşan bazı uzmanlar ise doğacak açığı kapatabilmek için İtalyan Eni ve İspanyol Repsol'ün önümüzdeki aydan itibaren Avrupa'ya az miktarda Venezuela petrolü sevk etmeye başlayabileceğini ifade etti.