Sina Çölü'nün ortasında tesadüfen bulundu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi
Estonyalı fotoğrafçı Kaupo Kikka'ı araştırmalarını derinleştirdi ve araştırmaları onu Sina Çölü'ne kadar sürükledi. Kikka burada muazzam bir yer buldu.
İşte Sina Çölü'nde tesadüfen bulunan muazzam yer ve hikayesi...
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Google Maps programından erişilen uydu fotoğrafları dünyanın dört bir yanında gizemli yapıları ve şekilleri ortaya çıkarıyor.
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Google'la takılan bu gizemli yapıların bir çok kesim tarafından merak ediliyor.
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İşte bu merak Estonyalı fotoğrafçı Kaupo Kikka'ı Sina Çölü'ne kadar sürükledi.
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