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Sina Çölü'nün ortasında tesadüfen bulundu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Sina Çölü'nün ortasında tesadüfen bulundu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Estonyalı fotoğrafçı Kaupo Kikka'ı araştırmalarını derinleştirdi ve araştırmaları onu Sina Çölü'ne kadar sürükledi. Kikka burada muazzam bir yer buldu.

Sina Çölü'nün ortasında tesadüfen bulundu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

İşte Sina Çölü'nde tesadüfen bulunan muazzam yer ve hikayesi...

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Sina Çölü'nün ortasında tesadüfen bulundu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Google Maps programından erişilen uydu fotoğrafları dünyanın dört bir yanında gizemli yapıları ve şekilleri ortaya çıkarıyor.

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Sina Çölü'nün ortasında tesadüfen bulundu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Google'la takılan bu gizemli yapıların bir çok kesim tarafından merak ediliyor.

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Sina Çölü'nün ortasında tesadüfen bulundu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

İşte bu merak Estonyalı fotoğrafçı Kaupo Kikka'ı Sina Çölü'ne kadar sürükledi.

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