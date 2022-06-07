Motorine çok büyük zam! 8 Haziran 2022'de mazotun litresi 1 lira 93 kuruş zamlanacak

Brent petrol fiyatlarında yükselişin ardından araç sahiplerine çok kötü haber geldi. Motorinin litre fiyatını bu gece yarısı (8 Haziran 2022) 1 lira 93 kuruş zam geliyor. Motorinin litre fiyatı 28 liraya dayandı...

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Doların dün yeni bir zirve yaparak 16.60'ın üstüne çıkması bu sabahta açılışı 16.64 liradan yapması, brent petrolün de 116 dolar seviyelerine çıkması karşısında akaryakıt ürünlerine yeni bir zam geliyor. 8 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,94 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 26,24 satılıyor.

Motorine gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 28 liraya dayanacak. İstanbul'da motorinin litresi ortalama 27 lira 87 kuruşa satılacak.