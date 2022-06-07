Bir 'Tosuncuk' daha! Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp kaçtı!
ÇiFTLİK Bahk Tosuncuğu Mehmet Aydın'dan sonra yeni bir 'Tosuncuk' Vakası daha patladı. “Cancri Jewellery” adlı mücevher firmasının, Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp kayıplara karıştığı iddia edildi. Firmanın şubelerinde haciz işlemi başlatıldı.
Yüksek kâr getiren üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan dolandırıcılık sisteminin son adresi mücevher firması Cancri Jewellery oldu. Yüksek kar vaadi reklamlarıyla para toplayan Cancri Jewellery'in Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.
İddialara göre yüksek kâr vaadine inanan binlerce kişinin parasını adeta buhar eden şirket hakkında, yapılan şikâyetler sonrası haciz işlemi başlatıldı. 2021 yılında Türkiye'de açılan ve Ukraynalı Dmytro Pavlenko'nun sahibi olduğu ileri sürülen şirket, kısa sürede 110 bin üyeye ulaştı.
Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit olmak üzere 5 ilde şube açan firma, yaklaşık 1.5 ay önce ödemeleri durdurdu. Şubeler ise art arda kapandı.
Davalar nedeniyle, şirketin Kocaeli İzmit ilçesindeki şubesine haciz işlemi başlatıldı. Şirketin diğer illerde bulunan şubelerinde de haciz işlemi yapıldığı öğrenildi.