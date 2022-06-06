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Köyün imamı arkadaşıyla köylülerin hurda ve bakırlarını çalıp hurdacılara sattı

Köyün imamı arkadaşıyla köylülerin hurda ve bakırlarını çalıp hurdacılara sattı

ÇORUM'un Yukarı Sarılık köyünde imamlık yapan H.İ.A., köyde komşusunun hurda ve bakırını çalıp hurdacıya satmak suçundan yargılanıyor. Suçunu itiraf eden İmam H.İ.A., Diyanet İşleri Disiplin Kurulu tarafından meslekten ihraç edildi.

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Çorum'dan akıllara durgunluk veren bir hırsızlık haberi geldi. Çorum'un merkez köylerinden Yukarı Sarılık’ta, komşusun şikayeti üzerine köyün imamı H.İ.A., komşusunun bakır kazanlarını ve hurdasını arkadaşı ile birlikte çalıp satmaktan gözaltına alındı. İşte OdaTV'nin haberinden flaş ayrıntılar...

İmam itiraf etti: Borcu vardı onun için çaldım!
24 Mart 2022 tarihinde arkadaşı M.T ile komşusunun bakır kazanlarını ve hurdasını çalan imam H.İ.A., jandarmada verdiği ifadesinde suçunu itiraf ederken, borcu olduğunu, bu nedenle çaldıkları ile borçlarını ödemek istediklerini satarakta borçlarını ödediklerini ileri sürdü.

Hepsini 3 bin liraya sattım, zararını babam ödedi
İmam H.İ.A, hurdaları sanayide bin 200 lirasına bakır kazanları ise, bir işyerine bin 180 Türk lirasına sattıklarını söyledi. Yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirten İmam H.İA., komşusunun zararını babasının ödediğini kaydetti.

Denetimli serbestlikten salıverildi
Çorum Sulh Ceza Hakimliği, imam H.İ.A’nın tutuksuz yargılanmasına, ve soruşturma evresi tamamlana kadar da, her ayın 1 ve 15’inci günleri denetimli serbestlik bürosuna imza vermesine karar verdi.

Müftülük meslekten ihracını istedi
Çorum Müftülüğü köyde imamlık yaparken oturduğu lojmanın hemen yanındaki komşusunun bakır kazanını ve hurdalarını çalıp satan ve suçunu itiraf eden imam H.İ.A.’nın meslekten ihracı için soruşturma açtı.

Çorum İl Müftülüğü suçu sabit görülen imamın soruşturma evraklarını tamamlayıp Diyanet İşleri Başkanlığı’na gönderirken Diyanet İşleri Disiplin Kurulu imam İ.H.A’yı  meslekten ihraç etti.

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