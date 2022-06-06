BIST 2.646
DOLAR 16,59
EURO 17,83
ALTIN 989,32
HABER /  EKONOMİ

280 liralık un 500 lira oldu! Fırıncılar Federasyonu'ndan dikkat çeken açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
280 liralık un 500 lira oldu! Fırıncılar Federasyonu'ndan dikkat çeken açıklama

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı desteklerin devam edecek olmasının hem esnafa hem de vatandaşa nefes aldıracağını söyledi. Balcı "Bugün kilogramını 15 liraya sattığımız ekmeği 25 lira yapsak dahi esnafımızın para kazanması söz konusu olmayacaktı." dedi.

Abone ol

Türkiye Fırıncılar Federasyonunun 7'nci Olağan Genel Kurulu toplandı. Burada bir konuşma yapan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı kaliteli ve vatandaşa makul fiyattan ekmek üretmeyi öncelediklerini ifade ederek, fırıncı esnafının para kazanmasını engellemeyecek şekilde fiyat politikası yürüttüklerini kaydetti.

"Esnafımıza ve vatandaşımıza nefes aldıracak"
Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) regülasyon uygulamalarına haziran ayından itibaren devam etmesinin uygun görüldüğü anımsatan Balcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Desteklerin devam edecek olması esnafımıza ve vatandaşımıza nefes aldıracak. Destekler olmasaydı hem tüketiciye anlatmakta zorluk çekecektik hem de fırıncı esnafımız ayakta durmakta zorluk çekecekti. 280 liraya aldığımız un 500 lira seviyesine yükseldi. Bugün kilogramını 15 liraya sattığımız ekmeği 25 lira yapsak dahi esnafımızın para kazanması söz konusu olmayacaktı."

ÖNCEKİ HABERLER
İsveç'te Türkiye paniği! muhalefet önerdi başbakan düşüneceklerini söyledi
İsveç'te Türkiye paniği! muhalefet önerdi başbakan düşüneceklerini söyledi
Anadolu lisesi taban puanları 2022 nitelikli lise 2021-2022 lise taban puanları tablsou
Anadolu lisesi taban puanları 2022 nitelikli lise 2021-2022 lise taban puanları tablsou
Çankırı'da çobanlık yapan lise öğrencisi feci şekilde hayatını kaybetti
Çankırı'da çobanlık yapan lise öğrencisi feci şekilde hayatını kaybetti
Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü 11 futbolcuyla yollarını ayırdı
Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü 11 futbolcuyla yollarını ayırdı
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye misilleme: Sert bir şekilde yanıt vereceğiz
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye misilleme: Sert bir şekilde yanıt vereceğiz
AK Parti Kızılcahamam Kampı'ndan 2 talimat çıktı! 'Halkı sandık güvenliği için ikna edin'
AK Parti Kızılcahamam Kampı'ndan 2 talimat çıktı! 'Halkı sandık güvenliği için ikna edin'
İkinci il piyasası bayram öncesi hareketlendi İlanlar bir gün yayında kalmıyor!
İkinci il piyasası bayram öncesi hareketlendi İlanlar bir gün yayında kalmıyor!
3600 ek göstergeden kimler yararlanacak? İşte maaşlar ve tazminattaki artış oranı
3600 ek göstergeden kimler yararlanacak? İşte maaşlar ve tazminattaki artış oranı
İmam Hatip Lisesi taban puanları 2022 İstanbul-Ankara-Bursa en düşük puanlar
İmam Hatip Lisesi taban puanları 2022 İstanbul-Ankara-Bursa en düşük puanlar
Altılı masanın Seçim Güvenliği Komisyonu toplandı: Yol haritası açıklandı
Altılı masanın Seçim Güvenliği Komisyonu toplandı: Yol haritası açıklandı