Resmi Gazete'de yayınlandı! O müftü görevden alındı 3 yeni müftü atandı 7 müftünün yeri değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, hakkında bir çok suçlama bulunan Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken, 3 şehre yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre, Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken, 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Bartın Müftülüğü'ne Van Müftüsü Ömer Keskin, Van Müftülüğü'ne Gümüşhane Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Gümüşhane Müftülüğü'ne Hüseyin Gün, Ankara Müftülüğü'ne Adana Müftüsü Hasan Çınar, Adana Müftülüğü'ne Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, Adıyaman Müftülüğü'ne Şırnak Müftüsü Mehmet Taştan, Şırnak Müftülüğü'ne Ahmet Dilek, Mersin Müftülüğü'ne Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, Kırklareli Müftülüğü'ne Kars Müftüsü Yusuf Eviş, Kars Müftülüğü'ne ise Hamza Bayram getirildi.

Lojmanın su faturasını Müftülük Bütçesi'nden ödetti

Görevden alınan Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişlerin yaptığı soruşturmada bir çok yolsuzluk iddiası gündeme gelmişti. Müfettişler yaptıkları incelemede müftü Çakar'ın 2020 yılı Nisan ayından itibaren lojmanda kaldığı ve 2020 yılı Nisan- 2021 yılı Temmuz aylarında İl Müftülüğü hizmet bürolarına su temin eden ve su faturası il müftülüğünün ilgili bütçe tertibinden ödenen su sayacından sağlandığını belirterek, Çakar'ın her hangi bir ödeme yapmadığını ortaya çıkardı.

Müftülük hizmet aracını özel işlerinde kullandı

Raporda yer alan bilgilere göre, müftü Çakar, müftülük hizmetlerine tahsis edilen Türkiye Diyanet Vakfı Bartın Şubesine ait hizmet aracını, şehir içi ihtiyaçları için kullandı. Çakar, bahse konu araç ile Amasra ve İnkum'daki camilere denetim yapmak için gittiğini beyan etti. Ancak, yapılan inceleme de müftünün beyanlarının gerçeği yansıtmadığı ve Çakar'ın eşiyle birlikte hizmet aracıyla şahsi işleri için gittikleri ortaya çıktı. Müfettişler, müftü Çakar'ın hizmet aracını 2020 ve 2021 yılları muhtelif tarihlerde şahsi işlerinde kullandığını belirtti.

Misafirhaneye alınan eşyaları lojmanında kullandı

Kentte göreve başladıktan 1 ay sonra müftülük misafirhanesi için, çamaşır makinesi, buzdolabı, set üstü ocak, yatak, baza, başlık, iki adet çekyat ve bir televizyon alındı. Alınan eşyaların faturası Türkiye Diyanet Vakfı'na kesildi. Ancak müfettişler yaptıkları incelemede alınan eşyaların müftü Çakar tarafından 2019 yılı Ağustos ayından 2020 yılı Nisan ayında kadar geçici olarak kaldığı misafirhaneye dönüştürülen dairede, daha sonra da taşındığı aynı binanın çatı katındaki lojmanda kullandığını tespit etti.

Lojmana kira ödemedi

Soruşturma raporunda, İl Müftüsü Abdülcelil Çakar'ın tayin olduktan sonra geçici olarak kaldığı misafirhaneye dönüştürülen daire ile daha sonra taşındığı aynı binanın çatı katındaki lojmana soruşturmanın başladığı tarihe kadar her hangi bir ücret ve kira ödemediği bilgileri de yer aldı.