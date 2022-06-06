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Rusya'dan flaş karar: 61 ABD'li yetkiliye yaptırım

Rusya'dan flaş karar: 61 ABD'li yetkiliye yaptırım

Rusya, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Enerji Bakanı Jennifer Granholm’ün de aralarında bulunduğu 61 ABD'li yetkiliye yaptırım uyguladı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Enerji Bakanı Jennifer Granholm’ün bulunduğu diplomat, siyasi, iş insanı ve medya mensuplarından oluşan 61 ABD vatandaşını yaptırım listesine dahil ederek ülkesine giriş yasağı koydu.
Rusya, kendisine yaptırım uygulayan ABD’ye karşılık vermeye devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD tarafından Rus siyasi ve önde gelen isimlere uygulanan yaptırımlara karşılık verildiği belirtilerek, aralarında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Beyaz Saray İletişim Direktörü Katherine Joan Bedingfield, Beyaz Saray Bütçe Direktörü Shalanda Young, ABD Dışişleri Bakanlığı Siber Güvenlik Koordinatörü Michele Markoff, Delta Air Lines CEO'su Edward Bastian, New York Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Jeffrey Sprecher ve Fitch Group Başkanı ve CEO'su Paul Taylor ile diplomat, siyasi, iş insanı ve medya mensuplarından oluşan 61 ABD vatandaşını yaptırım listesine dahil edildiği ve Rusya’ya girişlerinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, “ABD’nin, Rus siyasi figürlere ve Rus iş dünyası temsilcilerine sürekli genişletilen yaptırımlarına karşı önde gelen savunma ve askeri şirketlerin temsilciler, medya platformları, derecelendirme kuruluşları, uçak ve gemi inşa şirketlerinin yöneticilerinden oluşan 61 kişi dahil edildi” denildi.

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