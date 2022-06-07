Hazine Bakanı Nebati 'Dar gelirlileri düşünmedik' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızdı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün sosyal medya hesabından "Dar gelirlileri düşünmedik" içerikli bir paylaşım yaptı daha sonra da kaldırdı. Nebati'nin paylaşımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisinden dolayı yaptığı ifade ediliyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin AK Parti’nin Kızılcaham kampındaki, “Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar” sözleri, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda da gündemdeydi.

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda tepki gösterdi

Cumhuriyet’in haberine göre, Nebati’nin “dar gelirliler” ile ilgili yaptığı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “kızdırdı”. Erdoğan’ın, toplantıda, Nebati’ye, “iktidarın bugüne değin dar gelirliler ile ilgili çeşitli destek ve yatırımlar yaptığını, bu nedenle kendisinin açıklamasında bu yatırımların göz ardı edildiğini ve bu nedenle Nebati’nin sözlerine tepki gösterdiği” ileri sürüldü.

Kabine Toplantısı sürerken yeni paylaşım yaptı

Bu nedenle Hazine Bakanı Nebati, saat 14.50’de başlayan toplantı sürerken 15.30’da, sosyal medya hesabından yeni bir değerlendirme yapmak zorunda kaldı ve ekonomi politikalarının esasının “yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmak” olduğunu savundu.

Bu kez 'dar gelirli' lehine paylaşım yaptı

Uyguladıkları politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük yurttaşların alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Nebati, “Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz” dedi.