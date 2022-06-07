Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı son hali inanılmaz! Cinsel ilişki kaseti sonrası piyasadan çekilmişti

Ünlü haber spikeri Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı. Otel odasında genç bir kadınla birlikte olduğu görüntülerin ardından neredeyse medya piyasasından silinen Ali Kırca, kısa süreliğine Show TV ekranlarına dönse de tutunamayıp köşesine çekilmişti. Kırca, yıllar sonra Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti ve oradan çıkan görüntü herkesi şaşkına çevirdi.