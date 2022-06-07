Bir zam haberi daha! Fiyatlarda yüzde 40 artış olacak raflara bakın ne zaman yansıyacak

Maliyetlerdeki artışlardan dolayı kozmetik ürünlere yakın zamanda yüzde 30 ila 40 bandında zam geleceği bildirildi. Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu "Zamların Temmuz değil ama Ağustos ayında yansıyacağını düşünüyorum" dedi.

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Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, petrokimya ve enerji fiyatlarındaki artışın kozmetik sektöründe ciddi maliyet kalemi olduğunu belirtti. Kutanoğlu, söz konusu artışların raflara yüzde 30 ila 40 oranında zam olarak yansıyacağını aktardı.Bloomberg HT’nin haberine göre, Kutanoğlu konuya dair şöyle konuştu:

"Biz çalışanlarımıza asgari ücrete yapılan zam dışında Mayıs ayında yüzde 20 bandında ara zam verdik. Çünkü enflasyon karşısında yapmış olduğumuz zammın onlar için çok bir anlamı olmadı. Bütün bunlar diğer maliyetlerle bir araya gelince ürünlerde yüzde 30-40 bandında artışa sebebiyet verecek.

"Zamlar Ağustos'ta yansıyacak"

Bu artışlar raflara henüz yansımadı. Raflara ne kadar geç yansıtabilirsek o kadar halkımız için iyi olduğunu düşünüyoruz. Zamların Temmuz değil ama Ağustos ayında yansıyacağını düşünüyorum. Kur artışlarının da etkisini görebiliriz."