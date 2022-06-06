Elektrik faturaları bu ay delirtecek 1 Haziran itibariyle zam geldi faturalar bakın nasıl değişecek

Faturalar hesaplanırken aktif enerji bedeli, dağıtım bedeli ve vergiler dahil edilerek bir hesaplama yapılıyor. Konutlarda bu yılın başından itibaren iki kademeli tarife uygulanıyor. Kademeli tarifeyle ilgili son yapılan güncelleme ile 240 kWh kadar olan kullanımlar birinci kademeden, 240 kWh üzerindeki kullanımlar ise ikinci kademeden hesaplanarak faturaya yansıtılıyor. Konutlarda KDV ise yüzde 8’den hesaplanıyor. Sputniknews'ten Osman Cerit, yazısında 'Elektriğe gelen zammın ardından, hangi tarifedeki abone ne kadar fatura ödeyecek?' sorusuna yanıt verdi:



