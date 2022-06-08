Müge Anlı Sinan Akçıl ile sevgili mi oldu! İtiraf ediyorum dedi Sinan Akçıl duyurdu

"Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum. Türkiye'de arkadaşlık yapmaktan çok gurur duyduğum nadir bulunan karakterlerden biri Müge... Böyle sorulara cevap vermektense onun nasıl düzgün bir insan olduğunu ve nasıl başarılı işler yaptığını konuşalım" dedi.

Akçıl, Müge Anlı'nın programdaki sözlerinden ilham alarak, "Durum Çok Acil" şarkısını yazmıştı.

Anlı'nın canlı yayınına çıkan şarkıcı, "İtiraf ediyorum. Gerçek bir Müge Anlı hayranıyım. Her gün izliyorum, Allah Türkiye'yi Müge Anlı'sız bırakmasın" ifadelerini kullanmıştı.