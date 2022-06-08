Müge Anlı Sinan Akçıl ile sevgili mi oldu! İtiraf ediyorum dedi Sinan Akçıl duyurdu
Müge Anlı ve şarkıcı-besteci Sinan Akçıl'ın restoranda baş başa görüntülenmeleri aralarında aşk yaşadıkları iddialarını ortaya çıkarmıştı. Sinan Akçıl söz konusu iddialara açıklık getirerek, arkadaşlık yapmaktan gurur duyduğunu ve her gün Anlı'nın programını izlediğini söyledi.
Geçtiğimiz aylarda, ünlü sunucu Müge Anlı ile Sarıyer'de bir restoranda yemek yerken görüntülenen aşk dedikodularına karışan şarkıcı Sinan Akçıl konuyla ilgili ilk kez konuştu! İşte Akçıl'ın açıklamaları...
"Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum. Türkiye'de arkadaşlık yapmaktan çok gurur duyduğum nadir bulunan karakterlerden biri Müge... Böyle sorulara cevap vermektense onun nasıl düzgün bir insan olduğunu ve nasıl başarılı işler yaptığını konuşalım" dedi.
Akçıl, Müge Anlı'nın programdaki sözlerinden ilham alarak, "Durum Çok Acil" şarkısını yazmıştı.
Anlı'nın canlı yayınına çıkan şarkıcı, "İtiraf ediyorum. Gerçek bir Müge Anlı hayranıyım. Her gün izliyorum, Allah Türkiye'yi Müge Anlı'sız bırakmasın" ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sinan Akçıl ile Sarıyer'de bir restoranda baş başa görüntülenmişti. İkilinin restorandaki çok konuşulan görüntüleri...
1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdikten hemen sonra, Kadir Has Üniversitesi'nde hukuk alanında yüksek lisans yaptı.