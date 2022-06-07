Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'a operasyon! Operasyonun arkasında Ekrem İmamoğlu mu var?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP kulislerini taradı ve ilginç iddiaları gündeme getirdi. "Kılıçdaroğlu ve Yavaş'a 'yarıştan çekilmeleri için' operasyon çekiliyor, daha sertleri gelebilir" diyen Selvi, "Kılıçdaroğlu ve Yavaş’a kimin için operasyon çekiliyor?" diye sordu.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "yarıştan çekilmeye zorlayan operasyonlar yapıldığını" ve "daha sertlerinin gelebileceğini" savundu. Amacın, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "önünü açmak" olduğunu savunan Selvi, şunları kaydetti:

- Kılıçdaroğlu’na Alevi kimliği üzerinden saldırılıp, 'Kazanamaz' algısı oluşturulmaya çalışılırken, Mansur Yavaş’a yönelik operasyon HDP medyası üzerinden Van’da gerçekleştirildi.

- Şehir gezisi sırasında, 'Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz' diye seslenen birisine Yavaş’ın, 'İnşallah' dediği yönündeki görüntüler servis edildi. Mansur Yavaş’ın, basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin ise 'inşallah' temennisinin Demirtaş için yapılmadığını ifade eden bir açıklama yaptı.

- Vay sen misin bunu diyen. Önce HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan açtı ağzını yumdu gözünü. 'Kimse sizin inşallahınıza kalmadı' dedi.

- HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 'Korkak' diye seslendi. Ahmet Türk daha önce, 'Mansur Yavaş’ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum' demişti.

- HDP Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel ise kırmızı kartı gösterdi. Böylece Mansur Yavaş’a yönelik bir HDP linçi gerçekleşmiş oldu.