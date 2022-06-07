Kur’an-ı Kerim'e tekme atan lise öğrencisi büyük tepki çekti olay görüntüler

Kur’an-ı Kerim'e tekme atan lise öğrencisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Antalya Serik'teki bir lisede çekildiği belirtilen görüntülerde bir öğrencinin Kur’an-ı Kerim'i kullanarak röveşata attığı görülüyor. Söz konusu görüntüler büyük tepki çekti.

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Antalya Serik’teki bir lisede öğrencilerin Kur'an-ı Kerim’e yaptığı saygısızlık olay yarattı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir öğrenci Kuran-ı Kerim’i havaya atarken diğer öğrenci Kuran-ı Kerim’i kullanarak röveşata atıyor. Başka bir öğrenci ise o anları cep telefonuyla kaydediyor.

Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık

Kuran-ı Kerim’in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrencilerin gülüştüğü duyuluyor. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasıyla öğrencilerin yaptığı saygısızlık büyük tepki çekti.