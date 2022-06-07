BIST 2.646
DOLAR 16,74
EURO 17,97
ALTIN 992,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kur’an-ı Kerim'e tekme atan lise öğrencisi büyük tepki çekti olay görüntüler

Kur’an-ı Kerim'e tekme atan lise öğrencisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Antalya Serik'teki bir lisede çekildiği belirtilen görüntülerde bir öğrencinin Kur’an-ı Kerim'i kullanarak röveşata attığı görülüyor. Söz konusu görüntüler büyük tepki çekti.

Abone ol

Antalya Serik’teki bir lisede öğrencilerin Kur'an-ı Kerim’e yaptığı saygısızlık olay yarattı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir öğrenci Kuran-ı Kerim’i havaya atarken diğer öğrenci Kuran-ı Kerim’i kullanarak röveşata atıyor. Başka bir öğrenci ise o anları cep telefonuyla kaydediyor.

Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık
Kuran-ı Kerim’in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrencilerin gülüştüğü duyuluyor. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasıyla öğrencilerin yaptığı saygısızlık büyük tepki çekti.

İlgili Haberler
İmam Hatip Ortaokulu'nda dansözlü parti! Gelir elde etmek için yaptılar
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Kırca şimdi nerede ne yapıyor? Ali Kırca ne yaptı cinsel ilişki videosu başını yaktı
Ali Kırca şimdi nerede ne yapıyor? Ali Kırca ne yaptı cinsel ilişki videosu başını yaktı
Batı'nın bütün hesapları yanlış çıktı Rusya zengin oldu Mehmet Barlas'tan dikkat çeken yazı
Batı'nın bütün hesapları yanlış çıktı Rusya zengin oldu Mehmet Barlas'tan dikkat çeken yazı
Rusya Büyükelçisi suçlamalara katlanamadı BM Güvenlik Konseyi'ni terk etti! Buğday krizi...
Rusya Büyükelçisi suçlamalara katlanamadı BM Güvenlik Konseyi'ni terk etti! Buğday krizi...
İstanbul merkezli 6 farklı ilde operasyon: 36 FETÖ'cü yakalandı
İstanbul merkezli 6 farklı ilde operasyon: 36 FETÖ'cü yakalandı
Fırsatçılar yine iş başında! Antalya'da tonlarca sebzeyi boş araziye döktüler
Fırsatçılar yine iş başında! Antalya'da tonlarca sebzeyi boş araziye döktüler
Motorine çok büyük zam! 8 Haziran 2022'de mazotun litresi 1 lira 93 kuruş zamlanacak
Motorine çok büyük zam! 8 Haziran 2022'de mazotun litresi 1 lira 93 kuruş zamlanacak
Bir zam haberi daha! Fiyatlarda yüzde 40 artış olacak raflara bakın ne zaman yansıyacak
Bir zam haberi daha! Fiyatlarda yüzde 40 artış olacak raflara bakın ne zaman yansıyacak
Zelenskiy: 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda
Zelenskiy: 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda
Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir kaç yaşında aslen nereli? Mahmut Efendi öldü mü hastalığı ne
Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir kaç yaşında aslen nereli? Mahmut Efendi öldü mü hastalığı ne
Blinken, Rusya'yı, Ukrayna tahılıyla Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışmakla suçladı
Blinken, Rusya'yı, Ukrayna tahılıyla Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışmakla suçladı