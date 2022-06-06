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EĞİTİM

İmam Hatip Ortaokulu'nda dansözlü parti! Gelir elde etmek için yaptılar

BURSA'da akıl almaz görüntü... Nilüfer ilçesindeki Çalı İmam Hatip Ortaokulu'na ait salonda Okul Aile Birliği Yönetimi'nin gelir elde etmek için okul çayı etkinliğinde dansöz oynatıldı. Görüntüler büyük tepki topladı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Çalı İmam Hatip Ortaokulu'nda çekilen görüntüler tepki çekti. Okul Aile Birliği Yönetimi'nin, okulun gelir elde etmesi için düzenlediği okul çayı etkinliğinde dansöz oynatıldığı belirtildi. Görüntüleri paylaşan Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, dansöz oynatılmasına tepki gösterdi.

Sözcü'nün habere göre Toy, "Bu görüntüler Nilüfer Çalı İlk, Orta ve İmam Hatip Ortaokulundan. Okula gelir elde etmek için Okul Aile Birliği’nin düzenlediği okul çayı dansöz eşliğinde yapıldı. Yetişkinlere yönelik olarak okul salonunda yapılan bir etkinlikte öğrencilerin gözü önünde dansöz oynatılması çocuk gelişimi açısından da son derece sakıncalıdır" ifadelerini kullandı.

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