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İstanbul'da yolu kesip havaya ateş açtılar! O anlar kamerada hepsi yakalandı

İSTANBUL Sancaktepe’de bir şüpheli şahıs, düğün konvoyunun önüne geçip pompalı tüfekle havaya ateş açtı. O esnada yoldan geçen sivil polis ekipleri magandaları suçüstü yakaladı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün konvoyunun önüne geçen kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, pompalı tüfekle sağa, sola havaya ateş açtı, yanında bulunan diğer kişi ise silahla havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

O esnada konvoy nedeniyle trafik durma noktasına gelince araçları üst geçitte kalan polis ekipleri, üst geçitten aşağıya atlayıp yoldan geçen araçla beraber konvoy aracındaki magandaları durdurmak için operasyona devam etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu konvoydaki silahlara el konuldu şüpheliler ise ifadesine alınmak üzere emniyete götürüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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