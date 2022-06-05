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POLİTİKA

Mustafa Sarıgül zamlara sinirlendi, elindeki kolayı fırlattı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok’ta çektiği videolarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sarıgül bu kez çektiği videoda zamlara isyan ederek kolayı fırlattı.

Mustafa Sarıgül, TikTok’ta yayınladığı videoda kolaya gelen zamlara isyan etti. Sarıgül, “Öğrenci genç, işçi genç içemiyor. Kola olmuş 13 lira olur mu kardeşim” dedi.

"Siz olsa bedavaya mı içeceğiz başkanım?" sorusuna Sarıgül “Saçma sorular soruyorsun. Biz gelsek bir senede yüzde 200 zam olmayacak” diye cevap verdi.

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