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Düğün salonunun sel bastı, masaların üzerine çıkarak kurtuldular

BURDUR'da şiddetli yağışlar sonrasında oluşan sele düşün salonunda yakalananlar canlarını masaların üzerine çıkarak kurtardı. Düğünde zor anlar yaşayan misafirler salonun kapı ve camlarının kırılıp suyun boşaltmasıyla derin bir nefes alırken o korku dolu anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Burdur'da dün başlayan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle bir çok bölgede sel meydana gelirken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bugün bir otelin düğün salonunda yapılan organizasyon esnasında misafirler korku dolu anlar yaşadı. Düğünün başlamasına kısa bir süre kala salonu dolduran sel suları sebebiyle misafirler, çocuklarıyla birlikte sandalyelerin sürüklendiği salonda masalara çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. Sel sularını görevlilerin kapı ve camları kırarak boşaltmasıyla yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu. Otel sahibi Anıl Şahin, yaşanan olaya ilişkin, "Bir anda sel geldi, elimizden geleni yaptık. düğün organizasyonunu iptal ettik. Allah'tan can kaybımız yok“ dedi.

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