Jorge Jesus onu Fenerbahçe'ye istedi Cresponun eksi takım arkadaşı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Estoril'den Crespo ile bir dönem beraber oynayan Portekizli golcü Andre Franco'nun alınması için yönetime bildirdi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, transferde, hücumda üretkenlik sağlayacak oyunculara yöneleceklerini söylemiş, “Alacağımız bazı futbolcuları belki ilk kez duymuş olacaksınız” demişti. Jesus’un tarif ettiği isimlerden biri Andre Franco.

Crespo’nun Estoril’den eski takım arkadaşı olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu harika bir sezon geçirmişti. Franco, ligde 32 maçta 11 gol atıp, 4 asist yaptı.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Jorge Jesus’un çok istediği Portekizli yıldız için Fenerbahçe Yönetimi’nin Estoril’e yapacağı ilk resmi teklifi hazırladığı belirtildi.

Sarı-Lacivertliler’in Portekiz ekibine 2 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20 pay önereceği öğrenildi.