Fenerbahçeli genç yıldız Arda Güler'e PSG kancası

Fransız devi Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki süper yeteneği Arda Güler'e resmen talip oldu.

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TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre; Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yeteneği Arda Güler'i transfer etmek istiyor. Fransızlar bu transferde istekli ve görüşmeler uzun zamandır devam ediyor.

17 yaşında olduğu için FIFA'nın izin verdiği en uzun kontrat süresi olan 3 yıllık sözleşmeyi imzalayan Arda Güler için Fenerbahçe, 30 milyon euro'luk serbest kalma maddesi belirledi.

Birçok dünya devi Arda'yı yakın takipte

PSG'nin bu ücreti TFF'ye yatırması halinde Arda Güler'i direkt transfer etme hakkı da bulunuyor. PSG'nin istediği Arda Güler için birçok dünya devi de yakın takipte.

Arsenal, Liverpool, Manchester City gibi İngiliz kulüpleri, sezon içerisinde Arda Güler'i yakından takip etti.Arda, 22 Ağustos 2021'deki Antalya maçında oyuna girerek 16 yaş 5 ay 28 günle sezonun en genç oyuncusu olmuştu (15 Mayıs'taki Trabzon maçında Altaylı Efe Sarıkaya 16 yaş 5 ay 15 günle unvanın yeni sahibi oldu).

Genç futbolcu, Konferans Ligi Play-Off turundaki iki Slavia Prag maçında da 1'er asist yaptı. Arda, 29. haftadaki Alanya mücadelesinde ise ağları sarsarak Fenerbahçe tarihinin ligde gol sevinci yaşayan en genç oyuncusu olmayı başardı.

17 yaşındaki futbolcu sezonu 16 maç, 3 gol, 4 asistle tamamladı.Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından Şubat 2019'da henüz 14 yaşındayken transfer ettiği Arda Güler, bu sezonun genelinde 24 resmi maça çıkıp 7 gol ve 11 asistle oynadı.