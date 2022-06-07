Mahmut Efendi kaç yaşında aslen nereli kaç kere evlendi eşleri ve çocukları kimdir?

İsmailağa Cemaati'nin lideri ve şeyhi olan Mahmut Ustaosmanoğlu, bilinen adıyla Mahmut Efendi geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu hakkındaki öldü haberlerine torunu son noktayı koydu. Peki Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, aslen nereli, Mahmut Efendi eşleri ve çocukları kimdir?

Abone ol

İsmailağa Cemaati'nin ve Nakşibendi tarikatının lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan kötü haber geldi. Mahmut Efendi olarak bilinen şeyh Mahmut Ustaosmanoğlu geçtiğimiz gün yoğun bakıma kaldırılmıştı. 93 yaşındaki Mahmut Efendi'nin öldüğü haberine ise torunu cevap verdi ve Mahmut Ustaosmanoğlu'nun son sağlık durumu hakkında bilgileri verdi. Peki kimdir Mahmut Ustaosmanoğlu, aslen nereli, kaç kere evlendi? Mahmut Efendi eşleri ve çocukları kimdir?

Nakşibendi Tarikatının İsmailağa Cemaat şeyhi olan ve Allah dostlarından Mahmut Ustaosmanoğlu, yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarından ötürü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan yapılan son açıklamada, Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

İki evlilik yapan Mahmut Efendi'nin ilk eşi Mahmut Ustaosmanoğlu olmuştur. İkinci eşi ise Fatıma Ustaosmanoğlu olmuştur. Mahmut Efendinin Ahmet Ustaosmanoğlu, Abdullah Ustaosmanoğlu, Fatıma Ustaosmanoğlu adında 3 çocuğu vardır.





Son olarak torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, dedesi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun son durumunu sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu. Torun Ustaosmanoğlu paylaştığı videoda şu bilgileri paylaştı:

Bizim dışımızdaki açıklamalara itibar etmeyin

- Kıymetli kardeşlerim, dedem Mahmud Efendi Hazretleri ile alakalı son süreçte sağlığı ile ilgili, bir takım durumlar söz konusudur. Kendisi enfeksiyona bağlı olarak, septik şokta ifade edilen ani tansiyon düşmesine dayalı olarak, hastaneye yoğun bakıma kaldırılmıştır.

- Ancak doktorların acil müdahaleleriyle birlikte, şu an gelinen süreç iyi noktada seyretmektedir. Bizler kamuoyuna bilgilendirmeyi uygun gördük. Oğlu Ahmet Efendi, ve İsmailağa Vakfı dışında açıklamalar yapılmasına itibar edilmemesini, tüm ihvandan ve sevenlerinden hususen rica ediyoruz.

- İnşallah geldiğimiz nokta güzeldir, bundan sonraki süreçte yavaş bir şekilde iyileşme yönünde devam edecektir. Dualarınızı beklemekteyiz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun."

Mahmut Ustasomanoğlu kimdir: Mahmut Ustasomanoğlu, 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Trabzon'un Tavşanlı köyünden olan Ustaosmanoğlu, küçük yaşta dinî dersler aldı. 1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 16 yaşında teyzesinin kızı Zehra Hanım’la evlendi.

Askerlik sonrası İsmailağa Cami’ne imam tayin edilmek üzere davet edildi. 1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurması sebebiyle aynı camiden emekli oldu. 2010 yılında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine “İslam’a Üstün Hizmet Ödülü'' aldı.