Tanju Özcan bombası : Başkanım beni aday yapın sandıkta defterini düreyim

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan beklenmedik bir hamle daha yaptı. Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı yapılmayı istedi. Bunu da sosyal medya hesabından aleni bir şekilde duyurdu.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki kampında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı “2023'te yüreği yetip cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?" ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan'a cevap Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özcan, cumhurbaşkanı adaylığı arzusunu ilan etti ve şunları yazdı:
-"1 hafta önce kibir abidesi size “yüreğin yetiyorsa aday ol”demişti Sn Gn Başkanım...sizden ses çıkmadı...siyaset iddia işidir..yol verin ben bu resti göreyim...hazırım inan olsun...sandıkta dürüvereyim defterini... güvenin bana...yenerim!!!"