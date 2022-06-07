Meteoroloji uyardı illeri tek tek açıkladı! İstanbul, Ankara fena sağanak geliyor sel, su baskını, doluya dikkat
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi. Bugün İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda kentte kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı belirtildi.
Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. Sıcaklık düşüyor yurtta hafta boyunca sağanak yağış görülecek. İstanbul için de 12:00-15:00 saatleri arasında sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgiye göre sağanak yağış beklenen iller şöyle:
Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis
Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Marmara: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.