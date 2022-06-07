Petrol fiyatları çıldırdı bu hızla artarsa Türkiye'de motorinin litresi yakında 30 lira olacak

Motorin fiyatlarına bu gece yansıyacak 1 lira 93 kuruş zamma petrol fiyatlarındaki hızlı artış sebep oldu. Petrol fiyatları saat 09.25 itibariyle 120 dolara vurdu. Petrol fiyatlarını yükselten ise arzdaki sıkıntılar oldu. Bu gece petrol fiyatlarındaki artış motorin fiyatlarına yansıyacak ve zamla mazot 28 liraya ulaşacak. Petrol fiyatları bu hızla artarsa motorinin Türkiye'deki litresi 30 lirayı bulacak görünüyor.

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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 120,12 dolardan işlem görüyor. Dün 121,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 120,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 119,14 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 120,71 ile 121,90 dolar aralığının direnç, 119,52 ile 118,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Petrol neden yükseliyor?

Fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalardaki talep artışı ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleri etkili oldu. Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle petrol talebinde artış beklentileri güçleniyor. Dünya genelinde artan petrol talebini karşılamaya yetecek kadar üretim olmayacağı endişeleri de fiyatları yükseltmeye devam ediyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracaklarını açıkladı. Uzmanlar, üretimdeki artışın Rus petrolüne uygulanan ambargonun yaratacağı açığı kapatmakta etkili olamayacağını öngörüyor.