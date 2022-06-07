Memur ve emekli bayram edecek! İlk ipuçları geldi Temmuz zammı ile sosyal refah artışı da geliyor
Emekli ve memurların Temmuz’da alacakları maaş artışı ile ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. 5 aylık enflasyon sonrası artış oranının yüzde 40’ı bulması bekleniyor. Buna ilaveten ek artışlar da söz konusu olacak.
Temmuz ayında gerçekleşecek olan maaş artışlarıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Faruk Erdem memur ve emeklileri ilgilendiren bir yazı kaleme aldı. Erdem yazısında şu detaylara yer verdi:
Özellikle emeklilerin ve memurların alacakları zam oranlarını enflasyon belirliyor. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alacak.
Mayıs enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35.4 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon artışı yüzde 35.64 olurken memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile birlikte toplu sözleşme artışı da 5 aylık yüzde 35,14 oldu. 6 aylık enflasyon için yapılan anket ve tahminlerden yaptığımız hesaplamalara göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 39,67, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 39,17 oranları ortaya çıkıyor.
Emeklilere ve memurlara yapılacak enflasyon artışlarının dışında Ocak ayında olduğu gibi bir ek artış da söz konusu olabilecek. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 TL'den 2.500 TL'ye yükseltilmişti. Ardından yapılan bir düzenleme ile de memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme artışı olan yüzde 5 oranına 2.5 puanlık ekleme yapılmıştı. Benzer bir artış sisteminin Temmuz ayında da olması bekleniyor.