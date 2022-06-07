Ali Kırca evli mi eşi Seray Kırca'dan boşandı mı? Ali kırca'nın çocukları kaç tane?

ATV'de her akşam sunduğu ana haber bülteni ile bir dönem fırtınalar estiren anchorman Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı, son hali ile hiç değişmemiş dedirtti. Bir kadınla cinsel ilişki videosunun yayılmasının ardından meslekten elini eteğini çeken 73 yaşındaki Ali Kırca'nın hayatı merak konusu oldu. Peki Ali Kırca şimdi ne yapıyor, nerede yaşıyor? Ali Kırca evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

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Bir dönemin efsane spikeri, haftaiçi her akşam ATV ekranlarında ana haber sunan Ali Kırca yıllar sonra görüntülendi, son hali ile yine çok konuşuldu. Ekranlarda fırtınalar estiren Ali Kırca bir kadınla cinsel ilişki görüntülerinin sızdırılmasının ardından mesleği bırakmış ve yıllarca ortalarda görünmemişti. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan Ali Kırca son hali ile gündem oldu, görenler 73 yaşındaki anchorman hiç değişmemiş dedi. Peki Ali kırca evli mi, eşi ve çocukları kim?

Ünlü haber spikeri Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı. Otel odasında genç bir kadınla birlikte olduğu görüntülerin ardından neredeyse medya piyasasından silinen Ali Kırca, kısa süreliğine Show TV ekranlarına dönse de tutunamayıp köşesine çekilmişti. Kırca, yıllar sonra Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti ve oradan çıkan görüntü herkesi şaşkına çevirdi.

73 yaşındaki Ali Kırca Akşehir doğumlu. 1975 yılında Seray Kırca ile evlenen Ali Kırca'nın Candaş Kırca, Ozan Kırca adında iki çocuğu var





Ali Kırca için hayat cinsel ilişki görüntülerinin internete düşmesiyle değişmeye başladı. Ali Kırca önce ekranlardan çekildi sonra İstanbul Boğazı'na nazır villasının inşaatında asansör boşluğuna düşmesiyle gündeme geldi.

En son evine giren hırsızlarla gündeme gelen ünlü gazeteci Ali Kırca, hırsızlık haberinin ardından sessizliğe bürünmüştü. Kırca'nın yeni fotoğrafında bir hayli yaşlandığı ve yıprandığı görüldü.

Son halini görenler şaşkınlığını gizlemeyemedi

Ali Kırca'nın gündem olan fotoğrafı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyareti sırasında çekildi. Ali Kırca, Belediye Başkanı Alim Karaca'ya misafirperverliği için teşekkür etti.

Ali Kırca kimdir:

Kırca, 26 Aralık 1948 yılında Akşehir’de dünyaya geldi. 1963 yılında İstanbul’a geldi. Deniz Harp Akademisi’nden mezun oldu. 1969 yılında bir deniz teğmeni iken ve yayınladığı bir bildiri sebebiyle ordu ile ilişkisi kesildi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nde okudu. Daha önce 17’li yaşlarda medyaya ilgi duymaya başlayan Ali Kırca, 1974 yılında TRT’de muhabir olarak mesleğe başladı.

TRT'de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra TRT Haber Dairesi Başkanlığı’na yükseldi. "Yurttan-Dünyadan" ve "32.Gün" programlarını hazırlayıp, "Açık Oturum" programını yöneten Ali Kırca, önde gelen liderlerle yaptığı röportajlar sayesinde başarısına başarı kattı.

Bir dönem TRT Washington temsilcisi olarak da çalışan Ali Kırca, daha sonra ilk özel televizyon olan İnter Star’a geçti. 42 yaşında "Kırkıncı Paralel" programını Washington ve New York‘ta hazırlayıp, sundu. 1993 yılında Türkiye’ye döndü ve ATV Haber Dairesi Başkanı oldu. 1 Şubat 1994 tarihinde Türkiye’nin ilk anchorman’i olarak ATV Ana Haber Bülteni’ni sunmaya başladı. Hemen arkasından 6 Şubat 1994 tarihinde yayına giren "Siyaset Meydanı" programı ile hafızalara kazındı.

2002 yılında NTV ile anlaştı. Aynı sene "Habersiz Türküler" adlı bir albüm çıkardı. Barış Manço’ya olan hayranlığı ile de bilinen ünlü anchorman, Sonny Müzik’in çıkarttığı "Yüreğimdeki Barış Şarkıları" adlı albümde "Güle güle oğlum" parçayı seslendirdi.

NTV'den de ayrılması gecikmedi. Tekrar ATV'de anchorman olarak göreve başlayan Kırca, aynı zamanda Sabah Gazetesi’ndede köşe yazarlığına getirildi. "Altanlar Meydanda", "Futbol Hayattır", "Hazan Mevsiminde Aşk", "Sedir Ağacının Kokusu", "Şimdi İyi Haberleri Veriyoruz", Susurluk Çarkı, Barış Manço’ya Özlem, "700. yılında Osmanlı" ,“Aşk”, “Azınlıklar Kaybolan Renkler”, “Türkçe İbadet”, “Vakitsiz Şarkılar” adlarıyla 12 adet kitabı yayınlandı.

2 sene boyunca Anadolu Üniversitesi’nde TV Haberciliği dersi verdi. Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim görevliliği yapmaya başlayan Ali Kırca, ("Golden Rose"ödülü başta olmak üzere) yaptığı programlarla birçok uluslararası ödül de kazanmıştır.

Barış Manço’ya hayranlığı ile de bilinen Ali Kırca, Sony Müzik’ten “Yüreğimdeki Barış Şarkıları” adlı bir albümde “Güle güle oğlum” isimli parçayı seslendirdi. Anchorman, aynı yıl 2002 senesi içerisinde “Habersiz Türküler” isimli bir albüm daha çıkardı.

ATV televizyonunun satılması üzerine, kanalla yollarını ayırarak ekibiyle birlikte Show TV'ye transfer oldu. Haziran 2013 ayına kadar burada ve Skytürk 360 televizyonlarında Siyaset Meydanı'nı sundu. Haziran 2013 ayında Show TV'ye TMSF el konulması ve Ciner Grubu'na satılmasının ardından ayrıldıktan sonra Galatasaray TV'de medya iletişim direktörlüğü görevine geldi.

Seray hanım ile evli olan Ali Kırca’nın Candaş ve Ozan adlarında iki oğlu vardır.