Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen atamaları 3600 ek gösterge ve 2022-2023 dönemini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den eğitime dair son dakika açıklamalar geldi. LGS sınavına ilişkin iptal edilen soru olmadığını açıklayan Bakan Mahmut Özer, 2022-2023 dönemi eğitim takvimini, öğretmenlerin ek gösterge ve atamalarını da açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı'nda editör masasına konuk oldu ve eğitime dair son dakika açıklamalar yaptı. Yeni eğitim dönemi takvimini veren Mahmut Özer, "LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok" dedi.

"Devamsızlıktan bırakmayacağız"

Bakan Özer 'öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın' dedi ve "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın." ifadelerini kullandı.

3600 ek gösterge

Bakan Özer 3600 ek göstergeye ilişkin de" 60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak."dedi.

Öğretmen atamaları

-"Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz"