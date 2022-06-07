2022-2023 dönemi okullar ne zaman açılacak ve kapanacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

MEB okulların 2022'de ne zaman tatile gireceğini 2023 dönemi eğitiminin ne zaman başlayacağını duyurdu. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı'na son dakika açıklamalar yaptı. Bakan Özer okulların yeni eğitim dönemi takvimini de duyurdu. Buna göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Bakan Özer, devamsızlıktan sınıfta kalma olmayacağını da '12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın." sözleriyle duyurdu.

Ara tatil bayramla birleşecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen atamaları, yeni eğitim dönemi takvimi ve 3600 ek göstergeye son dakika açıklamaları şöyle:

-2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik."

-"LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok"

Öğretmen atamaları

-"Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz"

Öğretmenlere 3600 ek gösterge

-"(3600 ek gösterge) 60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak."