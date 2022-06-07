Türkiye'den BM'ye 6 maddelik mektup! Çavuşoğlu, 'Adam gibi cevap verin' demişti

Yunanistan'ın Lozan ve Paris anlaşmasını bozarak silahlandırdığı Adalar Denizi için Türkiye'den ardı ardına sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Türkiye, egemenlik tartışması başlatarak BM'ye altı maddelik ikinci mektubu da gönderdi.

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Adalar Denizi'nde silahlandırılan adalar Yunanistan ile Türkiye arasında büyük bir krize sebep oldu. Lozan ve Paris anlaşmasını bozarak silahlandırılan adalar, 'egemenlik tartışmasını' başlattı.

Türkiye, Yunanistan'ın hadsiz adımlarına karşı Birleşmiş Milletlere altı maddeden ulaşan ikinci mektubunu da iletti.

Türkiye'nin Yunanistan'dan talepleri şu şekilde:

Madde 1: Lozan anlaşmasının 12. maddesine göre Yunanistan'ın adalar üzerindeki egemenliği mazide ve atide adaların gayri askeri statüsüne bağlıdır.

Madde 2: Montrö sözleşmesi sadece Türkiye’ye boğazlar çevresini silahlandırma hakkı verir, Yunanistan için açık ya da örtülü hüküm içermez. Karadeniz olarak tarif edilen alan Yunanistan’ı kapsamaz.

Madde 3: "Müzakerelerde taraflar arasında siyasi taahhütte bulunulmadıysa herhangi bir yasal zorunluluk nedeni yoktur.

Madde 4: Türkiye taraf olmasa da Paris Barış Antlaşması en üst seviye silahsızlanma anlaşmasıdır ve herkes için bağlayıcıdır.

Madde 5: Finlandiya ve İsveç arasındaki Aaland takıadası sorunun çözümü TÜrkiye talepleri için örnek teşkil etmektedir.

Madde 6: Yunan iddialarının yasal dayanağı zayıftır, iddialar gerçeklikten kopuk bir zihin yapısını göstermektedir, bu nedenle daha fazla yanıtı hak etmemektedir.

Çavuşoğlu 'anlaşmalara uyacaksın' demişti!

Bakan Çavuşoğlu bugün Kuzey Makedonyalı mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında Yunan siyasetçilerin Türkiye'ye yönelik eleştirilerine ilişkin soruya yanıt vermişti. Çavuşoğlu, konuşmasında Yunanistan'ın Kuzey Makedonya'nın NATO ve AB üyeliğine yönelik çıkarttığı engelleri hatırlatmıştı.

Kuzey Makedonya'nın bu müzakereler sonucunda adını değiştirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in mart ayında İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede ilişkileri geliştirme teklifinde bulunduğunu kaydetmişti.

Bu görüşmeye rağmen Yunanistan'ın her platformda Türkiye karşıtlığı yaptığını belirten Çavuşoğlu, "Diğer taraftan da özelikle de Türkiye'nin ABD'den almak istediği F16'ları Türkiye'ye vermeyin diye lobi yapacaksın. Aslında bu NATO müttefikliğine de sığmayan bir hareket" diye konuşmuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman görüş ayrılıkları bulunduğuna, ilişkilerde iniş ve çıkışlar olduğuna işaret ederek, şunları söylemişti:

"Peki Yunanistan'ın agresif olmasının başka bir sebebi nedir? Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarında silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal etmesi ve bizim de bu ihlali uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmemiz. Biz BM'ye 2 tane mektup yazdık. Bu adalar Yunanistan'a bu şartlarla verildi. Anlaşmalar ortada ama Yunanistan bunları ihlal ediyor ve adaları silahlandırıyor. Eğer Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır. Bugün bir kere daha söylemek istiyorum. Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Bu kadar açık, net. Anlaşmalara uyacaksın."

Yunanistan'ın uluslararası hukuktan söz eden açıklamalarına da değinen Çavuşoğlu, "Şimdi bizim gönderdiğimiz mektuplara hukuki çerçevede cevap veremediği için agresifleşiyorlar, Türkiye'ye ithamlarda bulunuyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan'ın Türkiye'nin iddialarına cevap veremediği gibi demagoji yaptığını da belirten Çavuşoğlu, Yunan siyasetçilerinin her gün Türkiye'ye saldırmazsa halklarını memnun edemeyeceği yönünde bir kompleksi olduğunu kaydetmişti.

KAYNAK: HABERTÜRK / SENA ALKAN