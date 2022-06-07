6'lı masada kriz! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmiyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi cumhurbaşkanı adaylığı için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu isterken başta İYİ Parti olmak üzere diğer ortaklar buna karşı çıkıyor. 6'lı masada 'ortak aday' çıkmazsa her parti kendi lideriyle seçime girecek.

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Cumhurbaşkanı adaylığı başta olmak üzere altılı masanın bileşenleri arasındaki görüş ayrılıkları son günlerde iyice açığa çıkmaya başladı. Başta İYİ Parti olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itirazlar yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

İYİ Partide Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kazanma şansı olmayacağı dillendiriliyor. Bu sebeple İYİ Parti kulislerinde, "Aday değilim" demesine rağmen Genel Başkan Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı yeniden gündem konusu oldu.

CHP yönetimi ise genel başkanlarının adaylığı dışındaki formüllere sıcak bakmıyor. Parti yönetiminin yaptığı değerlendirmelerde masanın en büyük ortağı olmaları nedeniyle adaylık konusunda 'daha fazla söz sahibi' olmaları gerektiğine vurgu yapılıyor.

Babacan ve Davutoğlu fırsat peşinde

Masanın küçük ortakları Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bu karışıklıktan karlı çıkmanın yollarını arıyor. Babacan, aday üzerinde anlaşma olmazsa, kendisinin aday olacağını açıklamıştı. Davutoğlu ve Babacan cephesinde 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına yönelik formüller de yeniden ısıtılmaya başladı.

Saadet Partisinde 'taban' sıkıntısı

6'lı masanın bileşenlerinden Saadet Partisinde ise Kılıçdaroğlu endişesi yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun 'masanın ortak adayı' olması durumunda parti tabanından büyük tepki alacaklarına yönelik değerlendirmeler yapılıyor.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını çok istemesine rağmen 6'lı masadaki itirazlar sebebiyle hem partisinden hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen, "Adaysan açıkla" çağrılarına cevap veremediği belirtiliyor.

Her parti kendi adayını çıkartabilir

Altı liderin kurduğu masada ilerleyen günlerde tüm bu kafa karışıklıkları sebebiyle ortak aday fikrinden uzaklaşılabileceği, bu durumda altı liderin altısının ayrı ayrı aday olabileceği kulislerde konuşuluyor.

(TÜRKİYE GAZETESİ)